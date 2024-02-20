Организаторы фестиваля "Битва на Туре" в Тюмени ожидают около 10 тыс. зрителей

В рамках деловой программы на фестивале пройдут обучающие курсы, семинары и мастер-классы для тех, кто хотел бы реализовывать подобные проекты

ТЮМЕНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Тюмени 23-24 февраля, организаторы ожидают не менее 10 тыс. зрителей. Об этом сообщил ТАСС организатор фестиваля, вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин.

"Каждый год количество зрителей зависит от погодных условий, в среднем у нас 5-10 тыс. зрителей на мероприятии бывает, этот год не станет исключением", - сказал он.

В программе фестиваля международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" и соревнования Третьего этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр". Шмонин добавил, что параллельно на другом берегу Туры в Тюмени будут проходить фиджитал-игры, старт которым дан в Казани.

В рамках деловой программы на фестивале пройдут обучающие курсы, семинары и мастер-классы для тех, кто хотел бы реализовывать подобные проекты. Лекторы расскажут о том, где искать ресурсы на городские события, как привлечь партнеров и спонсоров, как позиционировать свое мероприятие так, чтобы о нем узнали. Представители спортивных сообществ расскажут о ценностях и технологиях их формирования, а также обсудят механизмы работы с органами власти.

В этом году для проведения соревнований на набережной реки Туры у Моста влюбленных с использованием 30-метрового перепада высот четырехуровневой тюменской набережной возведена конструкция, для которой использовано 110 тонн металлокаркаса из 12 тыс. элементов и 2 тыс. куб. м фанеры. Специалисты дополнительно наморозили еще 70 см льда, чтобы обеспечить ее устойчивость и надежность. Старт трассы начинается с центральной улицы города и завершается выкатом на лед реки. Во время прыжка участники пролетают 13 метров и находятся в воздухе около 3 секунд. Это позволяет им делать трюки в разные стороны в разных смещенных осях.

О фестивале

В этом году для участия в соревнованиях заявлено 47 спортсменов, включая членов основного состава сборной команды России, мастеров спорта победителей и призеров "Битвы на Туре" 2023 года Ярослава Ленчевского, Михаила Матвеева, Никиту Абозовика и Игоря Тараканова. Впервые за семь лет в заявке сразу 9 представителей Тюменской области. Для многих это будет первое выступление на состязаниях международного уровня. Среди участников также заявлены райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Челябинской, Сахалинской и Новосибирской областей, спортсмены из Грузии, Ирана, Казахстана и Белоруссии, а также судьи из Польши и Болгарии.

Иван Шмонин отметил, что за семь лет проведения соревнований увеличилось количество участников именно из Тюменской области, что говорит о популярности этого направления в регионе. "Когда мы проводили первые соревнования "Битва на Туре", тюменских райдеров было не так много, но с годами их количество растет, все чаще молодежь выбирает данное направление. Это и есть одна из наших задач - показать сноуборд как красивую и привлекательную дисциплину", - сказал он.

Шмонин также отметил, что "Битва на Туре" показывает привлекательность новых видов спорта для молодежи, а проведение и рост такого фестиваля от юношеской инициативы до международных соревнований - еще один пример того, что в России созданы все возможности для реализации молодежного потенциала.

Фестиваль "Битва на Туре" проходит с 2017 года. За семь лет уровень соревнований вырос от регионального до международного масштаба. За эти годы его посетили 605 спортсменов и 69 тысяч зрителей, 18 млн человек наблюдали за ним онлайн. На соревнованиях были представлены 8 видов спорта и дисциплин: ледолазание, трековые гонки, дрифт, марафон по беговым лыжам, джиббинг и биг-эйр по горным лыжам и сноуборду.