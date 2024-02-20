На форуме "Россия" открылась выставка об участницах Великой Отечественной войны из Чувашии

Портретная галерея оформлена в виде стел

ЧЕБОКСАРЫ, 20 февраля. /ТАСС/. Экспозиция с портретами женщин - участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла открылась на стенде Чувашии на выставке-форуме "Россия", сообщает Минпромэнерго Чувашской Республики. Портретная галерея оформлена в виде стел.

"У стенда Чувашии запустили креативный проект: открылась выставка, посвященная великим женщинам нашего региона, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Создали галерею женских образов", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в экспозиции рассказывается о 8 женщинах. "Варвара Шапошникова, Феодора Гайкина, Евгения Крутова, Зоя Парфенова, Вера Кузьмина, Татьяна Николаева, Любовь Егорова, Клавдия Чиркова. У каждой <…> - своя судьба и история", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе экспозиции Чувашской Республики ТАСС сообщили, что проект реализован в преддверии празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Уточняется, что создана своего рода аллея памяти, состоящая из 8 зеркальных стел с портретами выдающихся женщин региона. Инсталляция повторяет очертания мемориала "Строителям безмолвных рубежей", посвященного трудовому подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. "Наша аллея памяти - это своеобразный мост между женщинами-защитницами из Чувашии и из других регионов нашей страны", - цитируют в сообщении координатора экспозиции Чувашской Республики Артема Чубукова.

Отмечается, что одной из самых известных женщин, чей портрет представлен на выставке, является летчица, Герой Советского Союза Зоя Парфенова (1920-1993). Летчиц авиаполка, в котором она воевала, гитлеровцы называли "ночными ведьмами". За годы войны она совершила более 790 боевых вылетов. "Когда они вылетали на боевое дежурство, все нацисты знали, кто летит, и понимали, что нужно разбегаться, кто куда может", - отметил Чубуков.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.