Спецпредставитель президента поддержал проект "Цифровое небо" ГЛОНАСС

Дмитрий Песков отметил, что проект стал лидером среди целого нескольких проектов, связанных с развитием беспилотной авиации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Проект "Цифровое небо", выдвинутый АО "ГЛОНАСС", стал лидером среди целого нескольких проектов, связанных с развитием беспилотной авиации, и выдвинутых на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков во вторник вечером на пленарном заседании форума.

"В прошлом году мы много занимались сбором идей по дронам. Практически все они были погружены в соответствующий национальный проект. Эта работа активно продолжается, у нас в лидеры сейчас вышел проект "Цифровое небо", предложенный АО "ГЛОНАСС", Алексеем Райкевичем, по интеграции всего, что летает, от 500 км до полуметра, на основе общей цифровой платформы. И мы считаем, что на базе именно инфраструктуры АО "ГЛОНАСС" такую историю можно сделать", - рассказал Песков.

Накануне в понедельник Райкевич также выступал на форуме, где изложил суть своей идеи. Он сообщил, что АО "ГЛОНАСС" в ближайшие полтора - два месяца планирует вывести на рынок спутниковые трекеры, которыми будут оснащены беспилотные летательные аппараты, в особенности, применяемые в местах отсутствия сотовой связи. Райкевич напомнил, что порядка 70% территории страны еще не покрыто сотовой связью.

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 19-20 февраля при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Фонда Росконгресс и соорганизатора - ВЭБ.РФ. Это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.