Капитальный ремонт 18 школ КЧР начнется в 2024 году

Завершить ремонт общеобразовательных школ планируется до конца 2025 года

ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году планируют начать капитальный ремонт 18 общеобразовательных организаций. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на совещании по реализации программы капитального ремонта школ, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи.

"В этом году начнем ремонт 18 школ республики. Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за программу капремонта школ. Для Карачаево-Черкесии она имеет очень важный социальный эффект, потому что большинство школ республики находятся в сельской местности", - сказал Темрезов.

Завершить ремонт этих общеобразовательных школ планируется до конца 2025 года, уточнили ТАСС в пресс-службе главы КЧР.

С 2022 года в республике капитально отремонтировали 46 школ. В их числе СОШ аула Икон-Халк имени Героя Советского Союза Халмурзы Кумукова, в которой учатся около 500 школьников. О ее преображении президенту России рассказала директор школы Фатима Унаджева.

"Современная школа - это большой подарок для нашего аула, в котором проживает 5 тыс. человек. Она не уступает городским школам. <…> Спасибо вам за комфортную школу и равные условия. Создаем инженерные классы, усиливаем работу по таким предметам как математика, информатика, физика", - сказала Унаджева.

Она отметила, что посильную помощь школе оказывают и ее выпускники.