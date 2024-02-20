Новгородский губернатор предложил расширить программу капремонта школ на детские сады

Андрей Никитин отметил, что программа создаст возможности для того, чтобы каждый ребенок проявил себя

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил расширить федеральную программу по капремонту школ на детские сады, техникумы и училища. Об этом глава региона заявил на совещании по реализации программы капремонта школ, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Когда мы говорим о едином образовательном пространстве, когда мы говорим о дальнейшем экономическом росте, о привлечении кадров в экономику, то это пространство начинается в детском саду, оно продолжается в школе, оно, конечно, заканчивается в техникуме. Да, хороший техникум - это точка роста для любого маленького города, для любого района. Если есть хорошее общежитие - это значит, туда приедут ребята из других районов, из других регионов учиться. Я бы очень хотел попросить эту программу в каком-то виде распространить на детские сады и на наши техникумы, училища", - сказал Никитин.

По состоянию на 2021 год в регионе 84% школ требовали ремонта. Как ранее отмечал губернатор, эти показатели снижаются: 27 зданий школ было отремонтировано в 2023 году. Еще 20 зданий школ планируется отремонтировать в 2024-2025 годах.

"Благодаря этой программе мы создаем возможности для того, чтобы каждый ребенок проявил себя. Не только в отдельных спецшколах, как раньше, а в любой городской или сельской школе. Все дети теперь могут себя проявить", - добавил Никитин.

Кроме того, в Великом Новгороде строится новая школа на 1 501 место, которая станет крупнейшей в регионе. По президентской программе началось проектирование школы для талантливых детей в Валдае, где смогут учиться дети со всего Северо-Запада. На сегодняшний день определено место для строительства, готовится проектно-сметная документация. Также в прошлом году в Малой Вишере открылась новая гимназия, которая построена по нацпроекту "Образование".