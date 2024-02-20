В музее Терешковой заявили о готовности принимать туристов из разных регионов

Его создали на базе средней школы №32 в Ярославле, где училась первая женщина-космонавт

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Музей имени Валентины Терешковой, созданный на базе средней школы №32 в Ярославле, где училась первая женщина-космонавт, доступен для посещения жителям разных регионов. Об этом по ВКС сообщила директор школы №32 Ольга Копеина в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина по реализации программы капитального ремонта школ.

"Музей посещают не только ученики нашей школы, к нам приезжают из разных регионов даже. Дошкольники, взрослые люди, мы с удовольствием показываем все экспозиции", - сказала Копеина.

Директор школы пригласила президента посетить музей школы. Она также отметила, что в музее недавно открылась новая экспозиция "Война и мир".

"При проведении капитального ремонта рабочие нашли интересные вещи, которые подтверждают то, что школа функционировала во время войны. Во время войны в школе располагались два госпиталя. И эту небольшую экспозицию мы назвали "Война и мир", потому что кроме тех предметов, которые подтверждают военные события, был найден еще и билет в филармонию", - сказала Копеина.

Дочь Валентины Терешковой Елена Терешкова рассказала президенту, что для музея в ближайшее время найдутся новые экспонаты. "Владимир Владимирович, мы будем ждать вас в гости и выставку обновим", - сказала она.

О школе

Терешкова училась в средней школе № 32 в период с 1949 по 1953 годы. Школе было присвоено имя первой женщины-космонавта в 1963 году, 12 апреля 1973 года была открыта комната-музей имени В. В. Терешковой.

В 2022 году в школе был проведен ремонт по дизайнерскому проекту "Путь к звездам". Рабочие восстановили фасад здания 1935 года постройки, сохранили классические колонны. Были отремонтированы все помещения школы, полностью заменена система отопления. При поддержке ведущих вузов в школе открыты менделеевский и космический классы.