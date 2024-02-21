В КЧР заявили, что программа капремонта школ играет важную роль в развитии сел

С 2022 года в регионе отремонтировали 48 общеобразовательных организаций

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Реализация программы "Модернизация школьных систем образования" способствует развитию сельских территорий Карачаево-Черкесии (КЧР) и имеет важный социальный эффект для республики. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.

"Модернизируя школы, по сути, мы делаем образовательный, спортивный и культурный центр села, куда могут приходить семьи, люди разных возрастов и активно, с пользой проводить время", - написал Темрезов после совещания по программе капитального ремонта школ, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи.

С 2022 года в КЧР капитально отремонтировали 48 школ, большинство из них в сельской местности. Капитальный ремонт еще 18 общеобразовательных организаций региона запланирован до конца 2025 года.