В Ярославской области введут повышенные стипендии для будущих педагогов

Размер ежемесячной выплаты составит 25 тыс. рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ярославской области введут ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. рублей для студентов-целевиков Ярославского педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Об этом по ВКС сообщил губернатор региона Михаил Евраев в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина по реализации программы капитального ремонта школ.

"Мы сейчас договорились о том, что мы будем платить ребятам стипендию 25 тыс. рублей в месяц. И будем таким образом еще больше ребят привлекать на такие направления как информатика, физика, химия, математика. И потом мы планируем, что эти ребята как раз и станут учителями в наших школах. Вот такую совместную программу мы реализуем с нашим одним из ведущих ярославских вузов", - сказал Евраев.

Губернатор поблагодарил президента за программы по капитальному ремонту и строительству новых школ. Евраев также сообщил, что в регионе по его поручению ввели обязательные уроки шахмат для учащихся начальных классов.

Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского структурно объединяет три института - педагогики и психологии, филологии, развития кадрового потенциала. Обучение в университете ведется на девяти факультетах. Основные сферы подготовки - гуманитарные, социальные и естественные науки, образование и педагогика, экономика и культура.