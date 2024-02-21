Норма о захоронении на воинских кладбищах будет распространяться на бойцов Росгвардии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Норма о погребении на воинских кладбищах будет распространяться на сотрудников Росгвардии, которые погибли при прохождении военной службы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о гарантиях погребения погибших военнослужащих (есть в распоряжении ТАСС). Соответствующие поправки 21 февраля планирует принять профильный думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Изменения вносятся в закон "О погребении и похоронном деле".

С учетом поправок норма о праве на погребение на воинских кладбищах и на воинских участках общественных кладбищ распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, учреждений ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли или умерли в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания при прохождении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Как пояснил ТАСС глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов, поправками также уточняется перечень гарантированных услуг по погребению военнослужащих и ветеранов. Так, погребение указанных лиц, а также изготовление и установка им надгробий производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых они проходили службу или исполняли обязанности по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Речь, в частности, идет об оформлении необходимых для погребения или кремации документов, перевозке тела в морг и услугах морга, предоставлении и доставке гроба, урны и венка, перевозке тела погибшего на кладбище, о самом погребении или кремации, установке намогильного регистрационного знака.