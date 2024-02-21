Владеющих английским соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Соискателей, которые владеют английским языком, работодатели приглашают на собеседование на 27% чаще, также заработная плата для таких специалистов в среднем выше на 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школы английского языка Skyeng, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В рамках исследования специалисты проанализировали вакансии и резюме за 2023 год.

"Специалистов, владеющих английским языком, приглашают на собеседование на 27% чаще, чем без этого навыка. Исследование показало, что несмотря на сокращение числа вакансий, требующих владения иностранным языком на 7%, соискателей, указывающих навык, приглашают на собеседования чаще: в среднем 11,2 приглашений на 1 резюме у кандидатов со знанием языка против 8,8 без него", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, вырос уровень знания английского языка среди кандидатов. Так, в 2021 году рост приходился на начальные уровни (A1-B1), а в 2023 году на 4 п. п. выросла доля соискателей с B2 и C1. "Показателен рост уровня владения английским языком у соискателей - они понимают, что это существенно привлекает внимание работодателей и проходят несколько тестов в течение года, каждый раз повышая свой уровень владения", - цитируют в исследовании руководителя направления "Навыки и Карьера" в hh.ru Марину Дорохову.

Аналитики выяснили, что в среднем медианная заработная плата для россиян, указавших знание английского в резюме, выше на 20 тыс. рублей по всей России. За владение английским больше всего работодатели готовы платить в таких сферах, как высший менеджмент (со знанием английского - от 177 тыс. рублей, без английского - от 106 тыс. руб.), консалтинг (с английским - от 116 тыс. руб., без английского - от 99 тыс. руб.), IT (с английским - от 103 тыс.руб., без английского - от 74 тыс.руб.) и недвижимость (с английским - от 100 тыс.руб, без английского - от 81 тыс.руб.).

В процентном соотношении владение английским языком дает наибольший прирост к зарплате в сфере безопасности (108%), юриспруденции (96%), финансах (83%) и страховании (80%).

Зарплатные ожидания

Отмечается, что кандидаты, которые указывали знание английского в резюме в 2023 году, претендовали на заработную плату от 69 тыс. рублей, тогда как кандидаты без знания английского ожидали предложения в пределах 50 тыс. рублей. Соискатели, которые владеют английским, ожидают зарплату выше в таких сферах, как высший менеджмент (медианная зарплата без знания иностранного языка - 99 тыс. руб., со знанием языка - 141 тыс. руб.), IT-сфере (без английского - 57 тыс. руб., со знанием языка - 92 тыс. руб.) и консалтинге (без английского - 100 тыс. руб., со знанием языка - 132 тыс. руб.).

Специалисты со знанием английского рассчитывают получить зарплату выше в среднем на 27%, чем их коллеги без знания иностранного языка, вне зависимости от уровня английского.

"Знание английского языка создает неоспоримое конкурентное преимущество, такие кандидаты могут претендовать на большее количество вакансий при учете меньшей конкуренции. Чаще всего это касается специалистов, претендующих на вакансии руководителей среднего и высшего звена", - приводят в исследовании слова руководителя отдела рекрутмента онлайн-школы Skyeng Полины Нанаевой.