В ТИУ в 2023 году поступили более 50% участников профориентационных программ

Такие программы позволяют обучать школьников 10-11 классов по профильным предметам

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Более половины школьников, обучающихся в гуманитарных, индустриальных и профильных классах Тюменского индустриального университета (ТИУ), поступили в вуз в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТИУ.

"55% школьников, участвующих в профориентационных проектах ТИУ, поступили в вуз в 2023-2024 учебном году", - рассказали в вузе.

В ТИУ отметили, что проект "Гуманитарные классы" реализуется с 2023 года совместно с департаментом образования администрации Тюмени. В рамках проекта школьники 10-11 классов изучают такие предметы, как "Экономика сервисного предприятия", "Публичная политика и социальные науки", "Реклама и связи с общественностью". Кроме этого, проводятся деловые игры, мастер-классы, а также экскурсии на площадки компаний-партнеров.

Проекты "Индустриальные классы" и "Профильные классы" также предполагают обучение школьников 10-11 классов по профильным предметам и экскурсии на предприятия.

Такие профориентационные программы позволяют сократить адаптационный период при переходе от среднего общего к высшему образованию, а также ориентируют школьника на целенаправленное поступление в вуз, обеспечивают устойчивый интерес к выбранной профессии и позволяют сохранить кадровый потенциал региона, добавили в вузе.