Фролихинскому заказнику на берегу Байкала в Бурятии планируют придать статус нацпарка

Проект находится на этапе общественного обсуждения

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Государственный природный заказник федерального значения "Фролихинский", расположенный на северо-восточном берегу озера Байкал, к концу 2024 года может стать национальным парком. Новый статус особо охраняемой природной территории позволит более комплексно организовать охрану, туризм и научную работу, сообщил ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин.

"Сейчас идет общественное обсуждение проекта постановления. Подготовительная работа по повышению статуса ООПТ (особо охраняемые природные территории) ведется с 2014 года, инициатива поддержана властями региона, депутатами Народного хурала Бурятии. Придание статуса нацпарка Фролихинскому заказнику позволит в том числе регулировать туризм, так как на сегодня эту территорию посещают все больше туристов, а регулировать рекреационные нагрузки при статусе заказника сложно технически, с точки зрения оформления документов", - сказал Овдин.

В 2023 году зарегистрировано рекордное за всю историю существования Фролихинского заказника туристов - около 2,5 тыс. человек. Отдыхающих привлекают таежный лес на северном побережье Байкала, бухта Аяя, озеро Фролиха, расположенное на высоте 525 м над уровнем моря - это наиболее крупное озеро Байкальского рифтового пояса, его глубина достигает 80 м. "Объекты посещаются хорошо, но для регулирования туризма нужно более комплексно подойти к развитию ООПТ. Изменение статуса не повлечет каких-то дополнительных ограничений для людей, - отметил Овдин. - Территория будет более динамично развиваться, как, например, в Забайкальском нацпарке (также рядом с Байкалом), где инфраструктура выстроена на серьезном уровне".

Фролихинский заказник

По словам Овдина, в контексте активного развития севера Бурятии, модернизации Байкало-Амурской магистрали, реализации мастер-плана Северобайкальска организация нового национального парка более чем актуальна. "Придание нового статуса Фролихинскому заказнику позволит создать дополнительные рабочие места", - сказал Овдин. Он добавил, что по вопросу изменения статуса ООПТ с жителями Северо-Байкальского района были проведены общественные слушания.

О заказнике "Фролихинский"

Государственный природный заказник федерального значения "Фролихинский", созданный в 1976 году, расположен на северо-восточном побережье озера Байкал в 40 км от поселка Нижнеангарск и в 45 км от города Северобайкальска. Его общая площадь составляет 109 200 га.

Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и восстановления ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также среды их обитания. Территория заказника включена в состав территории Центральной экологической зоны озера Байкал и является частью объекта Всемирного природного наследия "Озеро Байкал".

ФГБУ "Заповедное Подлеморье" обеспечивает изучение и охрану трех уникальных участков природы, размещенных на восточной и северо-восточной сторонах озера, - Забайкальского национального парка, Баргузинского заповедника и Фролихинского заказника.