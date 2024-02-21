В Югре начнут штрафовать за курение в парках и подъездах

Размер взыскания составит от 500 до 1,5 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа одобрили изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях", сообщается на сайте думы Югры.

"Внесены изменения в окружное законодательство в сфере курения табака, потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов. Теперь предусматривается административная ответственность граждан в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. Также административные комиссии местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица - правом составлять протоколы", - говорится в сообщении.

Штрафовать жителей будут за курение в парках, подъездах и других общественных местах. При этом не только табака, но и другой никотинсодержащей продукции, а также за курение кальянов. "Окружные депутаты считают, что борьбу с курильщиками необходимо усилить. Наказание за курение в общественных местах - это лишь один из способов заставить людей задуматься о ближних и о своем здоровье. Договоренности с силовиками уже есть. Сосед или любой югорчанин сможет зафиксировать факт курения в общественном месте, вызвать полицию с соответствующими последствиями для нарушителей", - приводятся в сообщении слова депутата думы Югры Андрея Осадчука.