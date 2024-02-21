Большинство опрошенных российских женщин ценят в мужчинах нравственные качества

Речь идет о надежности, обязательности, честности, верности и ответственности, свидетельствуют данные ВЦИОМ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 63% российских женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Сами женщины говорили о нравственных качествах мужчин чаще всего - в общей сложности эта группа ответов набирает 63% (надежность, обязательность - 16%, честность - 15%, верность - 11%, ответственность - 10%, порядочность - 7% и другое)", - говорится в сообщении.

При этом 33% опрошенных россиянок говорили о мужественности и силе, еще 31% - про заботу о других. А 11% российских женщин отметили волевые качества.

Сами мужчины, по данным ВЦИОМ, отвечая на вопрос о том, что, по их мнению, женщины больше всего ценят в них, также назвали нравственные качества (43%). На втором месте оказалась забота о других (32%), на третьем - мужественность и сила (23%), волевые качества - на четвертом (12%).

Отмечается, что 56% участников опроса выразили мнение, что современным российским мужчинам больше всего присущи положительные качества. При этом 17% говорили про отрицательные качества российских мужчин, в том числе о несамостоятельности (9%), пассивности (5%) и негативном поведении (3%).

Говоря про исключительно мужские качества, 33% россиян проголосовали в опросе за мужественность и силу, 24% выделили нравственные качества, в том числе честность, ответственность и надежность (по 5%), достоинство и преданность (по 3%) и другие. Еще 13% респондентов высказались о волевых качествах характера. Мнение о том, что мужчин отличает забота о других, выразили 8% россиян.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник", приуроченный ко Дню защитника Отечества, был проведен 10 февраля. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.