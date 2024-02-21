В Томске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 22 февраля

Предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%

ТОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором в атмосфере не рассеиваются вредные примеси, продлен в Томске до вечера четверга 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"С 10:00 (6:00 по мск - прим. ТАСС) 21 февраля до 19:00 (15:00 по мск - прим. ТАСС) 22 февраля сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере", - сказано в сообщении.

В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.