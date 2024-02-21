СФ одобрил оплачиваемую деятельность в спорте высших достижений для военнослужащих

Законопроект позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам высокого класса, состоящим на государственной службе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, разрешающий военнослужащим и лицам, проходящим специальную службу, заниматься оплачиваемой деятельностью в сфере спорта высших достижений. Речь идет в том числе о сотрудниках органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.

Изменения вносятся в законы "О статусе военнослужащих", "О Федеральной службе безопасности", "О службе в таможенных органах РФ", а также в законы о службе в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказания.

По действующим нормам такие лица не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, если речь не идет о педагогической, научной или иной творческой деятельности, которая не препятствует исполнению их обязанностей. Закон разрешает таким гражданам совмещать службу в том числе с участием в спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды РФ. При этом такое их участие в спортивных мероприятиях не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как указывается в материалах к закону, применение данных норм позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам высокого класса, состоящим на государственной службе, денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения своего спортивного мастерства.