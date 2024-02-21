В Финляндии сообщили об эпидемии респираторного вируса среди маленьких детей

Врач Ева Аалтонен отметила, что "вирус кажется более агрессивным, чем прошлой зимой"

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Эпидемия респираторно-синцитиального вируса (respiratory syncytial virus, RSV) охватила Финляндию. Основной группой заболевших являются младенцы и маленькие дети, сообщила врач Ева Аалтонен из больницы региона Центральная Финляндия.

"Распространенность RSV колеблется, но нынешняя эпидемия, похоже, хуже, чем в прошлом году. Заболеваний стало больше, и вирус кажется более агрессивным, чем прошлой зимой", - привел ее слова телеканал Yle. Аалтонен отметила, что количество пациентов остается на одном уровне уже несколько недель и роста заболеваемости не наблюдается.

Респираторно-синцитиальный вирус человека поддается лечению, симптомы могут включать учащенное и затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель и затруднения при приеме пищи, уточняет Yle.