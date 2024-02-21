Сайт Госдумы будет доступен на арабском языке

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что в сентябре 2018 года была запущена англоязычная версия сайта, в сентябре 2023 года - версия на испанском языке, а в декабре - на китайском

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте палаты.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года была запущена англоязычная версия сайта, в сентябре 2023 года - версия на испанском языке, а в декабре - на китайском.

"Это делается для того, чтобы Государственная дума была более открытой, чтобы ее работа была доступна не только гражданам нашей страны, тем, кто знает русский язык, но и жителям разных континентов. Тем более мы с вами выстраиваем отношения достаточно эффективно и с Латинской Америкой, поэтому неслучайно испанский язык. Мы с вами строим отношения с Китаем - это стратегический партнер. На китайском языке говорят более миллиарда человек - около двух, поэтому мы с вами запустили версию сайта на китайском", - сказал Володин.

"И вот сейчас арабский язык. Это тоже один из наших приоритетов - страны Востока, Северной Африки", - отметил он.