В Запорожской области создали молодежный парламент

В его состав войдут 40 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области своим постановлением создало в регионе Молодежный парламент, депутаты на заседании утвердили положение о его деятельности. Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко.

Он отметил, что молодежный парламент при региональном заксобрании станет коллегиальным совещательным и консультативным органом. Он создан для того, чтобы молодежь могла участвовать в разработке и принятии органами власти решений в сфере молодежной политики.

"На следующих заседаниях здесь будут присутствовать молодые люди, которые пройдут отбор через выборы и конкурс. Они будут делать срез молодежной жизни - чем интересуется здесь сегодня молодежь, что им интересно, а что нет, чего бы они хотели. Сегодня для них открыты двери от Мелитополя до самой Камчатки", - сказал Емельяненко.

В состав Молодежного парламента войдут 40 человек от 18 до 35 лет. Первое заседание он проведет в течение 10 рабочих дней со дня опубликования поименного списка своих депутатов. В тот же срок будут избраны и его руководящие органы - председатель, заместитель председателя и секретариат.