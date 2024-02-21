В Одессе вандалы изрисовали бюст маршала Малиновского, освобождавшего город от фашистов

Авторы Telegram-канала, отслеживающего все сохраняющиеся на Украине памятники советским деятелям, призвали снести бюст

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Неизвестные вандалы в Одессе изрисовали бюст маршала, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского, уроженца города, в годы Великой Отечественной войны руководившего операцией по его освобождению.

"В Одессе снова разрисовали бюст маршала Малиновского. Это уже второй раз", - сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина", разместивший фото памятника, изрисованного красной краской. При этом авторы Telegram-канала, отслеживающего все сохраняющиеся в стране памятники советским деятелям, призывают снести бюст. "Здесь поможет лишь трос и десяток людей", - говорится в сообщении.

Бронзовый бюст Малиновского работы скульптора Евгения Вучетича был установлен в Одессе в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц. После Великой Отечественной войны имя Малиновского было присвоено также улице и одному из четырех районов города. Однако в марте 2023 года в рамках декоммунизации Малиновский район был переименован в Хаджибейский.

Родион Малиновский - советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (1945, 1958). Родился в 1898 году в Одессе. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го Украинского фронтов. Как командующий армией в 1942 году он участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 1943 году в должности командующего Юго-Западным фронтом провел несколько успешных операций по освобождению Донбасса и Юга Украины. В апреле 1944 года, командуя 3-м Украинским фронтом, генерал армии Малиновский освобождал от фашистских оккупантов свой родной город Одессу. С мая 1944 года был командующим 2-м Украинским фронтом, который осуществлял разгром крупной группировки противника во время Ясско-Кишиневской операции. В 1957-1967 годах - министр обороны СССР.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины отчиталось, что только за 2022 год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.