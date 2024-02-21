В Магаданской области разрешили умерщвление бездомных животных

В перечень работ в пункте временного содержания также включили первичный ветеринарный осмотр, соответствующую обработку, вакцинацию, карантин, кормление, выгул и стерилизацию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Магаданской области приняло постановление "Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" в случае эксплуатации пунктов временного содержания таких животных. В качестве одного из вариантов документ предусматривает умерщвление животного.

"Состав работ при содержании животного в пункте временного содержания включает в себя: <...> умерщвление животных в случае и при соблюдении условий, установленных действующим законодательством РФ", - сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Кроме того, предусмотрен возврат животных на прежние места обитания и передача их новым владельцам.

Перечень работ в пункте временного содержания также включает в себя первичный ветеринарный осмотр, соответствующую обработку, вакцинацию, карантин, кормление и выгул, стерилизацию.

Что касается непосредственно эвтаназии животных, то документ подробно описывает порядок такой процедуры. Ее должны проводить только специалисты в области ветеринарии с применением гуманных способов усыпления. "Умерщвление не должно проводиться в помещении, где содержатся животные. Не допускается умерщвление одних животных в присутствии других", - отмечено в документе.

Летом прошлого года был принят закон, согласно которому полномочия в сфере обращения с животными без владельцев передаются самим регионам. После этого ряд субъектов РФ поднял вопрос о необходимости законодательно закрепить на уровне региона право усыплять бездомных животных, представляющих опасность.