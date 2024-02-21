Часть дороги Киров - Архангельск реконструируют до конца ноября 2025 года

Протяженность реконструируемого участка составит 25,4 км

КИРОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до конца ноября 2025 года реконструировать участок дороги c щебеночным покрытием в Опаринском округе, который является частью дороги Киров - Котлас - Архангельск. В ходе реконструкции дорогу на участке Вазюк - Опарино покроют асфальтобетоном, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Конкурс на реконструкцию дороги Вазюк - Опарино уже объявлен. Работы должны быть выполнены в срок с 1 мая 2024 года по 30 ноября 2025 года. Протяженность реконструируемого участка составит 25,4 км", - говорится в сообщении.

Участок дороги от поселка Вазюк до поселка городского типа Опарино в Опаринском округе является частью дороги Киров - Котлас - Архангельск. Как пояснили в транспортном комитете области, этот участок сегодня - один из самых грузонапряженных. При этом транспортный поток от Вазюка до Опарино идет по дороге с переходным типом покрытия в щебеночном исполнении. После реконструкции дорога будет покрыта асфальтобетоном.