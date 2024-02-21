Польскому фермеру, вывесившему пророссийский плакат, может грозить до трех лет тюрьмы

Действия агрария будут проверяться на предмет соответствия положениям статьи о публичной пропаганде нацизма, коммунизма и других тоталитарных форм правления, передает портал Onet.pl

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. В Польше началось расследование в отношении фермера, который разместил на своем тракторе в ходе протестов 20 февраля плакат с пророссийскими лозунгами и флаг Советского союза, ему может грозить до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает портал Onet.pl со ссылкой на прокуратуру города Гливице.

По ее данным, действия фермера будут проверяться на предмет соответствия положениям статьи 256 уголовного кодекса страны о публичной пропаганде нацизма, коммунизма и других тоталитарных форм правления, а также о призыве к ненависти. В случае признания его виновным аграрию грозит до трех лет тюремного заключения. 20 февраля водитель трактора был остановлен для проверки документов, основания для его задержания отсутствовали, сообщает представитель местной полиции.

20 февраля польские СМИ передавали, что протестующие аграрии разместили пророссийский транспарант на сельскохозяйственной технике на трассе A1 при выезде из деревни Гожички вблизи границы с Чехией. Плакат содержал обращение к президенту России Владимиру Путину "помочь разобраться с Киевом, Брюсселем и нашими властями".

Польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.