На Ямале участников СВО с инвалидностью второй группы освободят от кредитных обязательств

По словам председателя законодательного собрания региона Сергея Ямкина, ветераны боевых действий также смогут один раз в год выезжать на отдых

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе планируют освободить от выплачивания кредитов бойцов, которые в ходе специальной военной операции получили инвалидность второй группы. Об этом во время пресс-подхода сообщил председатель законодательного собрания региона Сергей Ямкин.

"Сейчас в проработке находятся три проекта. Один из них заключается в том, чтобы освободить от кредитных обязательств наших военнослужащих, которые были в зоне СВО и получили инвалидность второй группы", - сказал Ямкин.

Председатель заксобрания отметил, что ранее поддержали подобную инициативу, которая касалась военных с инвалидностью первой группы.

Также Ямкин сообщил, что ветераны боевых действий смогут самостоятельно один раз в год выезжать на отдых. Ранее военнослужащие отправлялись только организованными группами.

В Совете Федерации 19-21 февраля проходят Дни Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых принимают участие губернатор Дмитрий Артюхов, председатель законодательного собрания региона Сергей Ямкин, министры и руководители крупнейших предприятий области.