В Кемерове открыли выставки "Мужчина. Охотник. Воин" и "Женщина - хранительница очага"

Проект посвятили Году семьи в РФ, а также 95-летию Кузбасского краеведческого музея

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Совместный выставочный проект Российского этнографического музея и Кузбасского краеведческого музея "Мужчина. Охотник. Воин" и "Женщина - хранительница очага" открылся в Кемерове. Проект посвящен Году семьи в России, а также 95-летию краеведческого музея, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Семья - главная ценность для каждого человека, от отношений в семье в конечном итоге зависит сила государства. Мужчина всегда был защитником дома и Родины, а женщина - хранительницей домашнего очага и традиций. Выставочный проект напоминает о важности традиционных ценностей в нашей жизни", - привели в пресс-службе слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Выставка "Мужчина. Охотник. Воин" представлена более чем 300 подлинных предметов и фотографий конца XIX - начала XX веков из фондов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Она раскрывает особенности охотничьего и воинского быта 14 народов Восточной Европы, Кавказа, Дальнего Востока. Посетители могут увидеть мужские комплексные костюмы, которые относятся к охоте и воинскому делу, кавказские кинжалы и ножи, капсульные и кремневые ружья, персидскую секиру и копье, туркменскую саблю, японский нож.

Свыше 200 экспонатов выставки "Женщина - хранительница очага" конца XIX - начала XX вв. предоставлены Кузбасским краеведческим музеем. Здесь представлены женские народные костюмы, предметы домашнего ремесла и историко-бытовые предметы Сибири и Кузбасса.

Объединенная выставка будет доступна для посещения до 9 июня 2024 года.