Российский этнографический музей проведет всероссийскую акцию "Музейный полк"

Директор музея Юлия Купина сообщила, что акция пройдет в тестовом формате - к ней смогут подключиться не только другие музеи, но и их посетители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) с 1 по 10 мая проведет акцию "Музейный полк", приуроченную к празднованию Дня Победы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор музея Юлия Купина, отметив, что в 2024 году акция пройдет в тестовом формате - к ней смогут подключиться не только другие музеи, но и их посетители.

"Мы видим, учимся у наших коллег, поэтому органично приходит идея прозвучать всем вместе, единым оркестром, в единой акции в майские дни, когда мы будем отмечать День Победы. Это тестовый год, который открывает двери для того, чтобы в акции участвовали наши коллеги из других музеев, партнеры, подключалась публика. Это ни конкурс, ни программа - мы объявляем акцию и ждем добровольных инициатив. К нам не надо направлять заявку, к нам можно просто прийти", - сказала Купина.

Основная цель акции - вспомнить тех сотрудников музеев, которые, несмотря на тяготы и лишения Великой Отечественной войны, продолжали свое дело, внося тем самым вклад в общую Победу. В акции также примут участие Мурманский областной краеведческий музей, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова. В рамках акции по всей стране планируются выставки, мероприятия, на которых представят портреты и истории музейщиков военных лет.

"7 мая мы всех приглашаем в наш Мраморный зал с портретами своих родственников, которые защищали и оберегали музей - любых родственников, ограничений мы не делаем. Мы также приглашаем и остальные музеи на своих площадках, в удобных для них форматах, представить портреты и судьбы тех людей, которые внесли вклад в нашу Победу", - подчеркнула Купина.

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. В 2022 году музей отметил 120-летие своего основания.