В ЛНР запустили проект по обучению цифровым специальностям ветеранов СВО

Получить высшее образование можно будет на базе университета "Синергия"

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Проект "Профессия цифра" для ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших участников СВО запущен в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального отделения Народного фронта Мария Белецкая.

"В Луганской Народной Республике в рамках совместной деятельности Минцифры ЛНР, университета "Синергия", Республиканского центра занятости населения, при содействии филиала фонда "Защитники Отечества" началась реализация проекта по переобучению цифровым специальностям ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших участников СВО - "Профессия цифра", - сказала она.

Белецкая сообщила, что основная задача проекта - социализация ветеранов СВО, их обучение новым цифровым специальностям, а также популяризация цифровых специальностей в регионе. "Программа обеспечит доступность получения бесплатного очно-дистанционного обучения для ветеранов и членов семей погибших. Получить высшее образование по востребованным цифровым специальностям можно будет на базе университета "Синергия", - рассказала она.

Белецкая уточнила, что ветераны СВО и члены семей погибших участников спецоперации смогут пройти переобучение по таким программам, как графический дизайн, аналитик кибербезопасности, оператор беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа, разработчик пользовательского интерфейса (UI-дизайнер), сетевое оборудование и технологии, цифровое 2D- и 3D-моделирование. "После получения новой "цифровой" специальности ветераны СВО получат стабильный доход, возможности работать удаленно и планировать свое время, приобщаться к современным технологиям и использовать новые возможности для развития", - подчеркнула она.