В 2023 году в центры занятости для поиска работников обратилось 506 тыс. компаний

Руководитель Роструда Михаил Иванков сообщил, что с 1 мая предложения работодателей - заказчиков целевого обучения будут размещать на портале "Работа России"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более полумиллиона компаний обратилось в центры занятости за помощью в подборе сотрудников в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

"Только за прошлый год в центры занятости за помощью в подборе сотрудников обратилось свыше полумиллиона компаний - 506 тыс. организаций. На сегодняшний день в нашей единой базе вакансий содержится более 1,7 млн предложений по всей стране", - сказал он.

Иванков добавил, что с 1 мая 2024 года предложения работодателей - заказчиков целевого обучения будут размещать на портале "Работа России". Это позволит абитуриентам со всей страны знакомиться с ними и заранее подбирать себе будущую работу.

Он также напомнил, что в 2023 году на портале был запущен сервис "Стажировки и практики". Сейчас к нему подключено около 280 образовательных организаций, внесены данные о более чем 56 тыс. студентах для направления на практику. Планируется, что с 2025 года оформление практики через сервис сделают обязательным для всех учебных учреждений.

VIII Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 20 по 22 февраля. Главная тема мероприятия в 2024 году: "Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и новые решения".