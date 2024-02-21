Жапаров предложил увеличить число мест в вузах Татарстана для представителей Киргизии

Президент Киргизии прибыл в Казань для участия в мероприятиях Игр будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил завершить работы по открытию в стране филиала Казанского федерального университета, а также увеличить число мест в вузах Татарстана для представителей Кыргызстана. Такое предложение он высказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, сообщила пресс-служба главы российского региона.

Жапаров прибыл в Казань для участия в мероприятиях Игр будущего.

"[Жапаров] предложил поддержать инициативу кыргызской стороны - по дальнейшему увеличению мест в вузах Татарстана для представителей Кыргызстана. <...> Предложил завершить работы по открытию в Кыргызстане филиала Казанского федерального университета", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи. Жапаров подчеркнул, что в последние годы заметен рост интереса среди молодежи к получению образования в вузах Татарстана, и напомнил, что в Кыргызстане продолжает работу филиал Казанского научно-исследовательского технологического университета.

Минниханов в свою очередь напомнил, что сегодня в вузах Татарстан обучаются 400 студентов из Кыргызстана. По его словам, есть возможность увеличить это количество. Он также охарактеризовал регион как промышленно развитый субъект, подчеркнув, что большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, создаются технопарки, индустриальные площадки, IТ-парки, а также особые экономические зоны.

"У нас есть все возможности для того, чтобы работать более активно. Мы видим, что экономика Кыргызстана серьезно развивается, машиностроение, фармацевтика, медицина, IТ-направление - во всех этих вопросах мы можем серьезно сотрудничать", - отметил Минниханов.

В пресс-службе добавили, что товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном по итогам девяти месяцев 2023 года составил $99,5 млн.