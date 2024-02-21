В Тегеране граждане России в преддверии 23 Февраля почтили память советских воинов

На территории резиденции российского посла в столице Ирана покоятся останки 73 советских воинов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Тегеране Алексей Дедов, сотрудники российских загранучреждений и представители Русской православной церкви в преддверии Дня защитника Отечества почтили память советских воинов, погибших в Иране в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев.

"Сегодня, когда наша страна находится в сложных геополитических условиях и защищает свой суверенитет и независимость в ходе специальной военной операции, подвиг советских солдат, павших за Родину во время Великой Отечественной войны, ощущается особенно отчетливо", - сказал он. По словам Танаева, такие церемонии проходят как на 9 Мая, так и на 23 Февраля, они всегда собирают представителей российских учреждений, работающих в исламской республике, а также членов их семей.

Церемония началась с возложения венков к братской могиле советских воинов на Русском кладбище в районе Дулаб на востоке Тегерана и завершилась у памятника солдатам Красной армии на территории резиденции посла РФ в Зарганде на севере иранской столицы. На местах захоронения павших воинов настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране архимандрит Александр (Заркешев) совершил заупокойную литию, ему сослужил клирик собора игумен Варлаам (Дульский).

На территории резиденции российского посла в Тегеране покоятся останки 73 советских воинов, перенесенные из города Казвин, где во время Великой Отечественной войны располагался штаб и основная часть воинского контингента СССР. Он обеспечивал переброску грузов для Советского Союза, направлявшихся из США и Великобритании по ленд-лизу. Всего же в Иране похоронены 500 советских солдат, погибших в результате фашистских диверсий и болезней, более половины из них покоятся в Тебризе на северо-западе Ирана.

Советские войска в Иране

В 1941 году перед лицом угрозы вовлечения Ирана в войну против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии СССР и Великобритания ввели войска на территорию Ирана. Москва действовала на основании советско-иранского договора о дружбе 1921 года, в соответствии с которым "в случае, если со стороны третьих стран будут иметь место попытки превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России", "советское правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры по устранении данной опасности". Советские войска во время войны обеспечивали безопасность поставок по ленд-лизу и были выведены из северного Ирана в мае 1946 года.

29 января 1942 года Москва и Лондон подписали Договор о союзе с Ираном, в соответствии с которым последний предоставил свою территорию для вооруженных сил двух государств и перевозки грузов. Договор признавал территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана.

В 1943 году в иранской столице прошла конференция руководителей СССР, США и Великобритании, ставшая одним из важнейших дипломатических событий Второй мировой войны. Официальные заседания конференции состоялись 28 ноября и 1 декабря 1943 года на территории советского посольства в Тегеране.