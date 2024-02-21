Путин пошутил о словах Мирзиёева про место рождения главы Минтранса РФ

Виталий Савельев родился в 1954 году в Ташкенте

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. У президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "кругом свои люди", пошутил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой в Казани.

Мирзиёев, рассказывая об итогах визита в Узбекистан российской правительственной делегации, отметил, что в ее составе "министр транспорта [России Виталий] Савельев был". "Кстати, что он из Ташкента, я только узнал", - признался узбекистанский президент.

"Кругом ваши люди!" - со смехом отреагировал Путин.

Виталий Савельев родился в 1954 году в Ташкенте - на тот момент столице Узбекской ССР. Министерство транспорта РФ он возглавил в 2020 году.