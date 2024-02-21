В Сибири благотворительная акция "Героями не рождаются" стартует 24 февраля

Помимо Красноярска концерты состоятся в Новосибирске, Омске и Кемерове

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Акция "Героями не рождаются", в ходе которой в сибирских городах пройдет серия концертов в поддержку участников специальной военной операции, стартует в Красноярске 24 февраля - в годовщину начала спецоперации, сообщил директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

"Для нас очень символично, что в дату начала спецоперации, 24 февраля, акция стартует в Красноярске. Для нас это и большая честь, и большая ответственность. Говоря о творческой команде - она уже не раз с нами работала", - рассказал Стодушный на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Помимо Красноярска концерты состоятся 26 февраля в Новосибирске, 27 февраля в Омске и 2 марта - в Кемерове. В программе - шедевры русской классической музыки, стихи и проза великих русских классиков, а также работы современных авторов, в том числе - стихи бойцов-участников СВО. В музыкально-драматическом действии примут участие известные артисты - Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Евгений Сидихин, Егор Бероев, Павел Трубинер, Николай Диденко, а также музыканты Мария Андреева, Федор Амосов.

Как добавил Стодушный, из Красноярской филармонии концерт будет транслироваться в малые населенные пункты в районах региона через систему виртуальных залов, чтобы с ней могли ознакомиться все желающие красноярцы. Он отметил, что билеты на мероприятие будут "не самые дешевые", но это делается, чтобы сборы были максимальные, средства направят на помощь участникам СВО и пострадавшим от действий украинских боевиков.

Как добавила генеральный директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова, новосибирская филармония, как и другие культурные учреждения Сибири, помогала новым регионам средствами с благотворительных концертов, давала площадку для музыкантов из Донбасса и Новороссии, передавала музыкальные инструменты и оборудование. В частности, для луганского симфонического оркестра были предоставлены две площадки на 1,9 тыс. мест, концерты собрали полные залы.

"Не только оружие может показать силу и защитить интересы, но и слово, творчество, искусство могут показать, что мы непобедимы. Поэтому мы с огромной радостью будем принимать всех артистов, которые к нам приедут. Все муниципалитеты Омской области понимают значимость события, все собираются приехать", - сообщила журналистам директор Омской филармонии Ирина Лапшина.