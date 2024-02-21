Президент Мексики назвал необходимым для политиков знание русской литературы

Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что "самое лучшее в России - это ее писатели, ее литература"

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что политикам следует читать произведения русской классической литературы.

"Самое лучшее в России - это ее писатели, ее литература. Я считаю, что для того, чтобы заниматься политикой и посвящать себя любой деятельности, связанной с социальными вопросами, нужно читать [Льва] Толстого, нужно читать [Николая] Гоголя, нужно читать великих писателей. Конечно, "Преступление и наказание" [Федора] Достоевского. Их произведения прекрасны", - сказал глава государства в интервью порталу Canal Red.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил создать платформу, на которой будут размещены переводы на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX-XX веков.