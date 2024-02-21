В Петербурге отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях

Постановление действовало с 20 декабря 2023 года

ТАСС, 21 февраля. Масочный режим отменяется в медицинских и социальных учреждениях Санкт-Петербурга с 22 февраля, следует из постановления главного государственного санитарного врача по городу.

Согласно документу, предыдущее постановление отменяется, оно действовало с 20 декабря 2023 года.

Отменяется также требование, в соответствии с которым руководители организаций должны при проведении массовых мероприятий обеспечить использование работниками масок.

Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге будут действовать минимум до 31 марта 2024 года.