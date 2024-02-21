Росатом и ФМБА выделят 300 млн рублей на медицину в Северске в 2024 году

В Росатоме сообщили, что выделенные средства пойдут на приобретение диагностического медицинского оборудования, транспорта, капитальные ремонты в рамках модернизации медицинской инфраструктуры, а также на приобретение жилья для медработников

СЕВЕРСК /Томская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Росатом и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) дополнительно выделят в 2024 году более 300 млн рублей на улучшение медицинской помощи в атомграде Северске в Томской области. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев во время визита в закрытый город.

"Большое количество проектов реализуется в интересах всех жителей Северска. Первое и главное - это медицина. Вместе с Федеральным медико-биологическим агентством здесь реализуется проект перезагрузки медицинских учреждений. Мы посмотрели сегодня взрослую поликлинику, есть ряд планов и по другим медучреждениям. И ФМБА, и Росатом выделяют дополнительные средства - более 300 млн рублей в этом году. Очень надеемся на улучшение качества медицинского обслуживания для всех категорий жителей - и для рождающихся юных граждан Северска, и для ветеранов. Всю цепочку медицинской помощи мы сможем улучшать, развивать постоянно", - сказал Лихачев.

Как уточнили в пресс-службе Росатома, выделенные средства пойдут на приобретение диагностического медицинского оборудования, транспорта, капитальные ремонты в рамках модернизации медицинской инфраструктуры, а также на приобретение жилья для медработников.

"В ближайшее время Северск станет столицей технологий нового, четвертого поколения в атомной энергетике. Здесь впервые в мире на практике будет реализована технология замкнутого топливного цикла. Повестка амбициозная, действительно глобального уровня, но она подразумевает, что здесь должна развиваться и соответствующая социальная база. Дальнейшие инфраструктурные преобразования, улучшение качества жизни в городе - не менее важная задача, чем реализация амбициозной производственной программы", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

О проекте "Прорыв"

Энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью строящегося в Северске Томской области опытно-демонстрационного энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического направления "Прорыв". Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива.

Под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов - таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.