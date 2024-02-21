Более 160 человек представят Калининград на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Делегация примет участие в мероприятиях фестиваля, пообщается с иностранными гостями

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Делегация Калининградской области на Всемирном фестивале, который пройдет с 1 по 7 марта на территории федерального образовательного центра "Сириус", будет состоять из 162 человек, в их числе - молодые специалисты, спортсмены и ученые. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В состав делегации вошли 162 человека, среди которых молодые специалисты, ученые, спортсмены, активисты, представители учебных заведений и общественных организаций", - говорится в сообщении.

Делегация примет участие в мероприятиях фестиваля, пообщается с иностранными гостями. "Уверена, что это будет одна из самых ярких поездок в жизни ребят. Иначе быть не может, потому что впереди нас ждет уникальный опыт мирового масштаба", - сказала министр молодежной политики области Анна Мусевич.

В рамках региональной программы фестиваля регион примет более 60 молодых людей из 43 стран. Тематический маршрут "Страна без границ" познакомит гостей с историческим, культурным и природным многообразием самого западного российского региона и, как отмечают организаторы, позволит повысить уровень межкультурного диалога и понимания между молодежью из разных стран.

Всемирный фестиваль молодежи соберет 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтерского движения, спорта, бизнеса, журналистики. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля, благодаря которой его участники посетят 30 городов России.