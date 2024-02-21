В Подмосковье упростили порядок предоставления жилищной субсидии

Теперь при подаче заявления на региональном портале госуслуг необходимо дать согласие на обработку персональных данных и тогда в следующем периоде меру поддержки продлят автоматически

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Порядок получения субсидии в Подмосковье упростили, теперь при подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных и тогда в следующем периоде субсидия будет продлена автоматически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Упрощенное продление субсидии позволит жителям избежать лишней бумажной волокиты. Потребуется только лишь проверить данные и подписать заявление, которое придет в личном кабинете. В регионе на эту меру поддержки предусмотрено свыше 2 млрд рублей, а получателей - порядка 133 тыс. жителей", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Как пояснили в пресс-службе, субсидия предоставляется из расчета площади жилого помещения, а также расходов на ЖКУ. Если расходы на квартплату и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, у заявителя появляется право на ее получение. Заявитель обязательно должен иметь прописку в Московской области.