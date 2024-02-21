В микрорайоне Томска откроют врачебную амбулаторию в 2024 году

Она будет обслуживать в две смены 9 тыс. человек

ТОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Первую врачебную амбулаторию в микрорайоне Радонежский в Томске планируют открыть до конца 2024 года по нацпроекту "Здравоохранение". Она будет обслуживать в две смены 9 тыс. человек, живущих в микрорайоне, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Врачебная амбулатория в микрорайоне Радонежский откроется в этом году. <…> В будущей амбулатории 388 кв. м. Этого достаточно, чтобы обслуживать 9 тыс. жителей микрорайона в две смены. Сегодня они прикреплены к 10-й поликлинике и 2-й горбольнице. Конечно, людям это не удобно. По президентскому национальному проекту "Здравоохранение" делаем первичное звено в шаговой доступности", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Владимира Мазура.

Медицинская помощь в новой врачебной амбулатории будет оказываться раздельно для взрослых и детей, в отдельных помещениях в две смены. Стоимость помещения, выкупленная у застройщика в жилом доме (ул. Береговая, 25), составила 31,7 млн рублей. "Объект был в черновой отделке, сейчас идет разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта", - приводятся в сообщении слова начальника облдепартамента здравоохранения Роберта Фидарова.