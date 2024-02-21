Под Псковом открыли мемориал в память об участнике СВО Юрии Шипулине

Мемориальная доска установлена на фасаде дома №95 по Рижскому проспекту

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Юрию Шипулину, погибшему в ходе специальной военной операции, состоялась в Пскове. Мемориал в память о военнослужащем, который является дважды кавалером орденом Мужества, установлен на фасаде жилого дома, сообщил депутат Псковской городской думы Константин Болотин на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня на нашем округе на Дальнем Завеличье, на фасаде дома №95 по Рижскому проспекту, установили мемориальную доску гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции", - написал Болотин.

Он также добавил, что Юрий Шипулин был награжден медалью "За боевые отличия", а также дважды - орденом Мужества, одним из них - посмертно. "Церемония открытия мемориальной доски состоялась при участии родных и друзей Юрия Шипулина. Вечная память Герою", - добавил Болотин.