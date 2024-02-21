Первый прямой авиарейс отправился из Архангельска в Екатеринбург

Время в пути составит 2 часа 30 минут

ТАСС, 21 февраля. Первый прямой авиарейс отправился сегодня из Архангельска в Екатеринбург. Также авиасообщение планируется запустить еще по трем направлениям, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

"Сегодня из Архангельска в Екатеринбург отправился первый прямой авиарейс. Маршрут проработали вместе с правительством Свердловской области, программа предусмотрена до конца года", - отмечается в сообщении.

Маршрут проработали вместе с правительством Свердловской области, программа предусмотрена до конца года. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Из Архангельска самолеты будут отправляться в 18:20, из Екатеринбурга - в 17:00 по местному времени.

По словам Цыбульского, власти региона намерены расширять географию полетов, так с 31 марта будут возобновлены прямые направления из Архангельска в Сочи, с 27 апреля - в Анталью.

"Также с апреля-мая планируем запустить авиасообщение с Минском, Минеральными водами и Нижним Новгородом", - добавил он.