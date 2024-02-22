Эксперт считает необходимым субсидирование чартерных рейсов в ДФО

Меры поддержки могли бы снизить стоимость туров, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Сирченко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Новые государственные меры поддержки могли бы помочь в снижении стоимости туров по Дальнему Востоку. В частности, речь идет о необходимости субсидирования чартерных рейсов в макрорегион, поделился мнением на деловом форуме "Путешествуй!", проходящем на Камчатке, вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Сирченко.

"В первую очередь необходимо субсидирование чартерных направлений, которое было осуществлено в соответствие с нормативно-правовой базой, принятой правительством Российской Федерации. Возможно, сам механизм субсидирования чартера должен носить более целевой характер, особенно в части дальневосточных регионов", - поделился мнением Сирченко.

Он добавил, что привлекательность туров на Дальний Восток снижается на фоне роста их стоимости. "Когда мы запускали первые чартеры на Сахалин, недельный тур туда начинался от 40 тыс. рублей и в него был включен полностью перелет и проживание в течение семи дней плюс 2-3 экскурсии. Сейчас подобный тур будет стоить порядка 100 тыс. рублей. Поэтому приходится разбивать этот турпродукт на более короткий", - сказал эксперт.

В Минтуризма Камчатского края сообщили ТАСС, что по итогам 2023 года на полуостров прилетает все больше самостоятельных туристов, которые бронируют экскурсии уже будучи в регионе. Для их удобства на Камчатке запустят маркетплейс - цифровую площадку, на которой будут собраны популярные турпредложения.

Стоимость большинства туров длительностью до пяти дней в регионы Дальнего Востока начинается от 100 тыс. рублей на одного человека. На Камчатке стоимость более 50% предложений доходит до 100-200 тыс. рублей.

Форум устойчивого развития туризма "Путешествуй!" проходит по инициативе правительства Камчатского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс. На 20 площадках работают рестораторы, отельеры, гиды и другие представители туристической сферы регионов страны. Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 1 000 человек. Мероприятие проходит в рамках зимнего фестиваля "Берингия".