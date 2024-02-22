Специалисты рассчитают рекреационную емкость ООПТ на восточной стороне Байкала в 2024 году

Это позволит определить, какое максимальное количество людей могут посещать заповедные территории

УЛАН-УДЭ, 22 февраля. /ТАСС/. Предельно допустимая рекреационная емкость трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на северо-восточной стороне Байкала - в Бурятии будет рассчитана в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин.

"Предельно допустимая рекреационная емкость рассчитывается для определения того, какое максимальное количество людей могут посещать заповедные территории. У нас такая работа будет сделана к концу 2024 года - для Забайкальского национального парка, Баргузинского заповедник и Фролихинского заказника", - сказал Овдин.

Расчет предельно допустимой рекреационной емкости для ООПТ, отметил он, требует детальной проработки - это проведение полевых исследований, привлечение ученых. Итоговые данные позволят более грамотно распределять поток туристов и обеспечить охрану уникальной природы на должном уровне.

По данным Минтуризма Бурятии, в 2023 году Забайкальский национальный парк посетили 55,7 тыс. человек, Баргузинский заповедник - около 1 тыс. человек, Фролихинский заказник - 2,6 тыс. человек, то есть в целом 59,4 тыс. отдыхающих - рост по сравнению с предыдущим годом составил 14%. Самые посещаемые места - лежбище байкальской нерпы, живописная тропа к нему и термальные источники бухты Змеиной в Забайкальском национальном парке. Это традиционно популярные объекты данной ООПТ, однако есть тенденция - увеличение турпотока в Баргузинском заповеднике и Фролихинском заказнике на северном побережье Байкала: люди стали больше интересоваться познавательными маршрутами, отдавать предпочтение активному туризму, пешими походами на ООПТ.

В ведомстве уточнили, что ФГБУ "Заповедное Подлеморье" обеспечивает изучение и охрану трех уникальных участков природы, размещенных на восточной и северо-восточной сторонах озера, - Забайкальского национального парка, Фролихинского заказника и Баргузинского заповедника, который является первым природным заповедником в России и ведет историю с 1917 года. Общая площадь этих ООПТ - более 345,5 тыс. га.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. В 2023 году регион посетили более 800 тыс. туристов, рост составил 24%.