В городах Урала из-за морозов отменили очные занятия в школах

Занятия также отменили в Челябинске и Тюмени

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Очные занятия в школах городов Урала отменили из-за морозов.

"В связи с низкой температурой воздуха занятия с 1-го по 11-й классы первой смены в очном формате в городе Кургане отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных технологий", - говорится в Telegram-канале администрации Кургана.

Также, по данным местных администраций, из-за морозов отменены очные занятия в школах Челябинска с 1-го по 11-й классы первой смены и с 1-го по 4-й классы первой смены в Тюмени. В настоящее время в Кургане фиксируется температура воздуха до минус 27 градусов, в Тюмени - до минус 25 градусов, а в Челябинске - до минус 29 градусов.