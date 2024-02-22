"Робокошки" выполнили почти 30 тыс. заданий в московских стационарах за три месяца

Роботы-курьеры доставляли еду и лекарства, перевозили медицинские принадлежности, встречали и провожали пациентов, помогали им с транспортировкой вещей, а также делились полезными советами по заботе о здоровье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роботы-курьеры, которых за внешний вид называют "робокошками", с ноября прошлого года выполнили в трех московских стационарах почти 30 тыс. заданий, среди которых доставка лекарств и встреча пациентов. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В тестовом режиме в ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 им. О. М. Филатова пациентам и врачам помогают "робокошки". За три месяца они успели преодолеть в больницах 1 тыс. км и выполнить почти 30 тыс. разных заданий. Они доставляли еду и лекарства, перевозили медицинские принадлежности, встречали и провожали пациентов, помогали им с транспортировкой вещей, а также делились полезными советами по заботе о здоровье", - сказала Ракова.

Она уточнила, что роботы были интегрированы в работу стационаров в ноябре прошлого года в тестовом режиме. В отделении реанимации новорожденных ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова на шестом этаже "робокошка" развозит медизделия, питание для детей, лекарственные препараты и другое. Второй робот во флагманском центре НИИ СП им. Н. В. Склифосовского базируется на первом этаже, где с помощью умных индукционных лотков помогает отвезти вещи пациентов и посетителей в смотровую. Во флагманском центре ГКБ № 15 имени О. М. Филатова трудятся сразу две "робокошки", одна также отвозит вещи пациентов и посетителей в смотровую, провожает в комнату отдыха, до туалета, лифта, а вторая помогает перевозить биологические материалы, постельное белье и медицинские принадлежности.

Роботы ориентируются в пространстве с помощью камер, они оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и всегда сохранять безопасную дистанцию. Без подзарядки "робокошки" работают сутки. После завершения маршрута автоматически возвращаются на место.