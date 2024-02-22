Голикова: практики активного долголетия охватывают около 3,5 млн россиян старшего возраста

Как добавила вице-премьер, в России насчитывается 190 тыс. "серебряных волонтеров"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Практики активного долголетия в России охватывают 3,5 млн граждан старшего возраста. Также в стране насчитывается 190 тыс. "серебряных волонтеров", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"На сегодняшний день в практиках активного долголетия принимают участие 3,5 млн наших граждан. У нас замечательная большая армия "серебряных волонтеров" - 190 тыс. человек", - сказала она на презентации итогов и награждении победителей 4-го Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия.

Вице-премьер добавила, что 6,5 млн россиян старшего возраста занимаются активным спортом. Также Голикова напомнила, что в 2018 году в РФ запустили проект по долговременному уходу. В начале 2023 года к нему были подключены 18 регионов, а уже к концу года к проекту присоединились все 89 субъектов страны.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь добавил, что по всей России создано 11 тыс. кружков для россиян старшего возраста.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.