Более 38% опрошенных поляков не считают вероятным нападение России

Около 47,4% участников опроса считают, что такое возможно

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 38% жителей Польши считают, что Россия не может напасть на республику. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который был проведен исследовательской компанией United Surveys по заказу радиостанции RMF FM.

По его данным, 47,4% опрошенных с разной степенью уверенности дали положительный ответ на вопрос, планирует ли российское руководство нападение на Польшу. Противоположного мнения придерживаются 38,2% респондентов.

Исследование проводилось 10-11 февраля по телефону и методом интернет-анкетирования. В опросе принимали участие 1 тыс. жителей Польши.

5 февраля министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с активизацией российского наступления в ходе специальной военной операции (СВО). Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все утверждения о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей". По его словам, у России "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". Отвечая на вопрос о возможности направить войска в Польшу, президент указал, что это возможно "только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию".