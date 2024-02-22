В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по утвержденному Росстандартом ГОСТу

Стандарт вводят в действие 1 апреля 2024 года

ТАСС, 22 февраля. Росстандарт зарегистрировал предварительный нацстандарт России для заготовки мореного дуба - уникальной древесины, добываемой в Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"Росстандарт сообщил о регистрации предварительного нацстандарта России для заготовки мореного дуба (в документе - субфоссильной древесины). Это первый в мире документ по стандартизации, устанавливающий требования к такой древесине <...>", - говорится в сообщении.

Стандарт "Заготовки из субфоссильной древесины дуба (мореного дуба)" вводится в действие 1 апреля 2024 года, период его апробации продлится до 31 мая 2025 года.

Мореный дуб - вид древесины, которая продолжительное время находилась в воде без доступа кислорода. Процесс создания изделий из этого ценного материала трудоемок - необходима правильная сушка и хранение. Новый ГОСТ распространяется на заготовки из субфоссильной древесины дуба, в документе отражены отдельные требования к материалам, процессу сушки древесины, упаковке и маркировке мореного дуба, а также правилам его транспортировки и хранения. Утвержденный стандарт устанавливает основные техтребования, а также послужит основой для формирования других нормативных документов в сфере добычи и обработки мореного дуба.

"Результат нашей почти двухлетней совместной работы. Это важно и для производителя, и для покупателя, так как гарантирует качество и безопасность сырья, - прокомментировал событие глава Мордовии Артем Здунов в своем телеграм-канале. - Мореный дуб - визитная карточка Мордовии, древний промысел, который мы возродили. Его объемы в мордовских реках оцениваются в 4 млн куб. м".

В прошлом году Роспатент зарегистрировал географическое название "Мордовский мореный дуб".