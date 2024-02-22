В Новосибирской области ИИ поможет бойцам СВО в поиске работы

Программу будут использовать сотрудники фонда "Защитники Отечества"

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Минтруда Новосибирской области весной внедрит специальный программный продукт, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) улучшит возможности профориентации для участников СВО. Бойцы смогут воспользоваться программой в местном отделении Фонда "Защитники Отечества", сообщил в пресс-центре ТАСС замглавы регионального министерства Владимир Машанов.

"Программа на основе искусственного интеллекта, чтобы понимать траекторию возможного трудоустройства человека, исходя из его навыков. Полагаем, что она даст нам дополнительный положительный эффект в качестве подготовки человека для устройства на рынок труда", - сказал он, уточнив, что такая программа позволит сэкономить время на поиск работы.

Участники смогут получить рекомендации по трудоустройству после соответствующего тестирования. Соответствующее соглашение заключено с компанией-разработчиком программы, которая бесплатно предоставит ее в пользование. В работе ее будут использовать сотрудники фонда "Защитники Отечества" - психологи и сотрудники, занимающиеся профориентацией.

Согласно данным министерства, в прошлом году из около 180 обратившихся участников и ветеранов СВО и членов их семей трудоустроен 71 человек. В Минтруда региона специально разрабатываются индивидуальные планы работы с участниками СВО, обратившимися за содействием в трудоустройстве, за каждым из них закрепляется куратор центра занятости населения.