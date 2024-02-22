Роструд за год получил менее 50 обращений о нарушении прав мобилизованных

Руководитель ведомства Михаил Иванков отметил, что по всем этим случаям права были восстановлены

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роструд за год получил около 400 обращений, касающихся трудовых прав мобилизованных, при этом жалоб на возможные нарушении было менее 50. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Осенью 2022 года были приняты изменения в трудовое законодательство по поводу защиты прав мобилизованных. <...> Прежде всего мы сделали акцент также на профилактику: круглосуточная горячая линия, непосредственное взаимодействие с работодателями, разъяснение ситуации. В результате мы имеем за год немногим менее 400 обращений, и то значительная часть этих обращений это именно просьбы проконсультировать, а реально фактов, когда к нам приходила информация о возможных нарушениях, было менее 50 единиц", - сказал Иванков.

Он добавил, что по всем этим случаям права были восстановлены. По его словам, несмотря на то, что "эти цифры не столь значительны", Роструд продолжает в приоритетном режиме контролировать ситуацию.