Роструд: органы занятости новых регионов помогли трудоустроить 85 тыс. человек

Руководитель ведомства Михаил Иванков отметил, что на 2024 год в новых регионов есть задача значительно увеличить число людей, которые пройдут обучение по нацпроекту "Демография"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Органы занятости новых регионов РФ получили около 95 тыс. обращений за оказанием услуг, в результате были трудоустроены 85 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Порядка 95 тыс. обращений поступило в органы занятости от граждан новых регионов за оказанием услуг. 85 тысяч граждан было трудоустроено. И с точки зрения обучения, о чем вы говорите, в 2023 году этот трек тоже был реализован в рамках нацпроекта "Демография". 3,7 тысячи граждан из новых субъектов прошли обучение, трудоустроено подавляющее большинство из них", - сказал Иванков, обращаясь к премьер-министру РФ.

Он добавил, что на 2024 год органы занятости новых регионов ставят задачу значительно увеличить количество людей, которые пройдут обучение по нацпроекту, получат новые современные профессии и будут трудоустроены на наиболее востребованные рабочие места.

Иванков напомнил, что в конце 2022 года была образована Юго-Западная межрегиональная инспекция труда. Она осуществляет свои полномочия по защите трудовых прав граждан на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, инспекция содействует органам занятости новых субъектов для организации их работы в российском правовое поле. Глава Роструда отметил, что на сегодняшний день в новых субъектах работают 84 государственных учреждения службы занятости.

"У нас так же, как и по всей стране, в основе лежит профилактика, консультации, разъяснения. Юго-Западной инспекцией за прошлый год было проведено несколько тысяч профилактических мероприятий, в том числе 1,2 тыс. профилактических визитов на основные предприятия всех этих регионов, именно с целью разъяснения особенностей российского законодательства и обеспечения его применения и недопущения каких-либо нарушений прав работников", - рассказал он.

По словам Иванкова, инспекция оказала более 5 тыс. консультаций, а также приняла меры по 3 тыс. обращений о возможном нарушении трудовых прав.